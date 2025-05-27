Hindistan ile Pakistan arasında yaşanan gerilimde Türkiye'nin Pakistan'ı destekleyen açıklamaları, iki ülke arasındaki ilişkileri olumsuz etkilemeye devam ediyor. Bu diplomatik gerilim, Hintli halk arasında Türk ürünlerine ve şirketlerine karşı boykot başlatılmasına neden olurken, Türkiye'ye yönelik Hintli turist akışında da büyük bir düşüş yaşandığı bildirildi.

Edinilen bilgilere göre, yaklaşık 200 bin Hintli turistin Türkiye seyahatini iptal ettiği belirtilirken, önceden yapılan erken rezervasyonlarda yüzde 300'e varan bir azalma kaydedildi. Bu durum, özellikle lüks segmentte önemli bir pazar olan Hintli turist potansiyeli için Türkiye adına ciddi bir kayıp olarak değerlendiriliyor.

Sözcü gazetesinde yer alan habere göre, başta İstanbul, Antalya ve Bodrum gibi popüler destinasyonlarda Hintli milyarderlerin düzenlemeyi planladığı lüks düğün organizasyonları da iptal edildi. Bu iptallerin, yüksek gelir grubundaki turistlerin ülkeye bıraktığı döviz miktarı göz önüne alındığında, turizm gelirleri üzerinde kayda değer bir etkisi olacağı öngörülüyor.

Gerilimin ekonomik yansımalarından biri de Türk şirketi Çelebi'nin Hindistan'daki havalimanlarında faaliyet gösterme izninin iptal edilmesi oldu. Bu karar, iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin de olumsuz etkilendiğinin bir göstergesi olarak yorumlandı.

Hintli turistlerin boşalttığı rezervasyonlara Pakistanlı turistlerin ilgi gösterdiği ifade edilirken, harcama profillerinin farklı olması nedeniyle Pakistanlı turistlerin bu kaybı tam olarak telafi edemeyeceği düşünülüyor. Turizm uzmanları, bu kaybın telafi edilmesi için Çinli turist sayısındaki artışa dikkat çekerek, bu pazarın potansiyelinin değerlendirilmesi gerektiğini belirtiyor.

Türkiye'nin uluslararası arenadaki duruşunun turizm ve ticaret üzerindeki etkileri, Hintli turistlerin seyahat iptalleri ve ticari faaliyetlerde yaşanan aksaklıklarla bir kez daha gündeme geldi.