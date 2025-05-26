Antalya'nın turizm cenneti Alanya'da önemli bir yatırım hamlesi yaşanıyor! İncekum Mahallesi'nde yer alan Aska Bayview Resort Hotel, 1 milyar 544 milyon TL'lik dev bir yatırımla kapasitesini artırıyor. Mevcut 173 odalı otel tamamen yenilenerek, 246 odalı modern bir tesise dönüşecek.

Aska Konaklama Tesisleri Turizm Yatırımları A.Ş.'ye ait olan otel, bu yenilenmeyle birlikte toplamda 588 yatak kapasitesine ulaşacak. Proje kapsamında, 195 standart oda, 3 engelli odası ve 48 aile odası misafirlerin hizmetine sunulacak. Otelin yeni yüzü, konfor ve lüksü bir araya getirerek, Alanya turizmine taze bir soluk getirmeyi hedefliyor.

Yeni otelde, misafir deneyimini zenginleştirecek birçok yeni birim de yer alacak. İki alakart restoran, bir ana restoran, pastane, çeşitli barlar, modern toplantı salonları, kapsamlı bir SPA merkezi, çocuk kulübü, alışveriş dükkanları, açık ve kapalı yüzme havuzları, eğlence dolu bir aquapark ve kapalı otopark, otelin sunduğu imkanlar arasında bulunacak.

Bu dev yatırım, sadece turizm kapasitesini artırmakla kalmayacak, aynı zamanda bölge istihdamına da önemli katkı sağlayacak. İnşaat aşamasında 100 kişinin, otel işletmeye açıldığında ise 250 kişinin istihdam edilmesi planlanıyor. 24 ay gibi kısa bir sürede tamamlanması hedeflenen inşaat süreciyle, otel hızla misafirlerini ağırlamaya başlayacak.

Proje için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü tarafından ÇED süreci başlatıldı. Bu adım, yatırımın çevresel etkilerinin titizlikle incelendiğini ve sürdürülebilirlik ilkelerine uygun şekilde ilerleyeceğini gösteriyor.