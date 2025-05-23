Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye'nin 2025 yılı turizm verilerini kamuoyuyla paylaştı. Açıklanan rakamlar, özellikle Nisan ayında yaşanan güçlü artışla dikkat çekiyor.

Nisan Ayında Yüzde 8'lik Yükseliş

2025 yılının Nisan ayında Türkiye'ye gelen ziyaretçi sayısı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,01'lik önemli bir artışla 3 milyon 900 bine ulaştı. Bu veri, turizm sektöründe yüzleri güldürdü.

İlk Dört Ayda Hafif Düşüş

Yılın ilk dört aylık (Ocak-Nisan) dönemine bakıldığında ise toplam ziyaretçi sayısında yüzde 0,60'lık hafif bir düşüş yaşandı ve bu sayı 12 milyon 744 bin olarak gerçekleşti. Bu döneme gelen ziyaretçilerin 2 milyon 154 binini yurt dışında ikamet eden vatandaşlarımız, 10 milyon 590 binini ise yabancılar oluşturdu.

Ziyaretçi Gönderen Ülkeler: Almanya Liderliği Kaptırmadı

Nisan ayında Türkiye'ye en çok ziyaretçi gönderen ülkelerin başında 571 bin kişiyle Almanya yer aldı. Almanya'yı sırasıyla 375 binle Rusya, 373 binle İngiltere (Birleşik Krallık), 242 binle Bulgaristan ve 213 binle İran takip etti.

Ocak-Nisan arasındaki dört aylık dönemde de Almanya liderliğini sürdürdü. Bu dönemde 1 milyon 143 bin ziyaretçi ile Almanya ilk sırada yer alırken, onu 977 binle Rusya, 946 binle İran, 749 binle Bulgaristan ve 677 binle İngiltere izledi.

Bu veriler, Türkiye'nin farklı pazarlardan turist çekme kapasitesini gösterirken, özellikle Avrupa'dan gelen ziyaretçilerin turizmdeki ağırlığını bir kez daha ortaya koyuyor.