Rusya merkezli tur operatörü FUN&SUN, 2025 yılı için iddialı hedefler belirledi. Şirket, 2024 yılında 2,2 milyon kişiyi tatile gönderdikten sonra, 2025'te bu sayıyı %45'lik bir artışla 3,2 milyona yükseltmeyi planlıyor. Bu büyümede Türkiye'nin önemli bir rol oynayacağı belirtildi.

Rus Tur Operatörleri Birliği (ATOR) verilerine göre, FUN&SUN Satış ve Pazarlama Direktör Yardımcısı Anna Malinina, Türkiye'nin şirketin büyüme stratejisindeki kilit destinasyonlardan biri olduğunu vurguladı. FUN&SUN, 2025 sezonunda tam 1 milyon Rus turisti Türkiye'ye taşımayı hedefliyor. Bu kapsamda, Türkiye'nin 17 farklı şehrinden Rusya'ya direkt uçuşlar düzenlenecek. Şirketin Türkiye'deki otel portföyünde ise 400'den fazla tesis bulunuyor ve bunların 30'dan fazlası özel olarak FUN&SUN tarafından pazarlanıyor. Ayrıca, Moskova ve İstanbul arasındaki direkt blok uçuşların Eylül ayında yeniden başlayacağı müjdesi de verildi.

FUN&SUN'ın 2025 yılındaki tatilcilerinin yaklaşık %30'unun Rusya'nın farklı bölgelerinden gelmesi bekleniyor, bu da yaklaşık 1,3 milyon kişiye denk geliyor. Şirket, şu anda Rusya'nın 13 şehrinde hava yolu kapasitesinde lider konumda bulunuyor ve bu sayıyı 16'ya çıkarmayı hedefliyor. Anna Malinina, müşteri sayılarının geçen yıla göre %25 arttığını, ortalama harcamanın ise %31 gibi dikkat çekici bir oranda yükseldiğini ifade etti.

Toplamda 50'den fazla destinasyona tur düzenleyen FUN&SUN, Rusya genelinde 20 binden fazla acente ile iş birliği yapıyor ve bunların 600'den fazlası franchise acentesi konumunda. Şirket, Soçi, Anapa, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Tayland'da kendi destinasyon yönetim şirketlerini kurarak operasyonlarını güçlendiriyor.

2025 yaz sezonu için bazı yenilikleri de duyuran FUN&SUN, Kazan, Yekaterinburg ve Krasnoyarsk'tan Vietnam'ın Nha Trang şehrine RedWings ile blok uçuşlar başlatacak. Moskova'dan ise doğrudan Aeroflot seferleri düzenlenecek. Ayrıca Azerbaycan'daki Sea Breeze Resort tesisi de sadece FUN&SUN aracılığıyla pazarlanacak ve 1 Haziran'dan itibaren Moskova'dan Bakü'ye haftada 4 sefer düzenlenecek. Şirket, BAE'de gayrimenkul satışına da başlayarak portföyünü genişletiyor.

Anna Malinina, 2025 başından itibaren tüm uçuşlarının dolu olduğunu ve herhangi bir iptalin yaşanmadığını vurgulayarak, tüm seferlerin gerçek verilere dayandığını belirtti.

Turizmdeki genel eğilimlere de değinen Malinina, bireysel seyahat planlayanların oranının %48'e yükseldiğini, tamamen bağımsız seyahat edenlerin oranının ise %39 olduğunu söyledi. Paket turları tercih edenlerin oranının %9'a gerilediği, ancak her on kişiden birinin zaman zaman tur paketi almayı düşündüğü ifade edildi. Turizmin hala temel bir ihtiyaç olarak görüldüğü ve tüketicilerin pahalı ürünler yerine seyahate yöneldiği belirtildi. BAE, Tayland ve Mısır'ın yıl boyu talep gören destinasyonlar arasında olduğu, ancak seyahat acentelerinin bilgi ve rehberlik rolünün önemini koruduğu da vurgulandı.

FUN&SUN, 2024 yılında yurt dışı seyahat taleplerinin pandemi öncesi seviyenin %86'sına ulaştığını ve yurt dışı turizm kapsamında toplam 10 milyon kişinin tur operatörlerine başvurduğunu, bunlardan 2,4-2,5 milyonunun yalnızca otel veya vize gibi hizmetler aldığını açıkladı. Bu veriler, FUN&SUN'ın 2025 hedeflerinin ne kadar büyük ve potansiyel taşıdığını gösteriyor.