MITT Fuarı, Rusya'nın en prestijli turizm etkinliklerinden biri ve bu yıl 30’uncu kez kapılarını açtı. 18-20 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilen organizasyonda, Türkiye standı büyük ilgi gördü. Türkiye, Turizm Ateşesi İlker Özkan liderliğinde, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı’nın (TGA) açmış olduğu 300 metrekarelik stantta tanıtılıyor. Alanya Turistik İşletmeciler Derneği’ni (ALTİD) temsilen fuara katılan ALTİD Başkan Yardımcısı Mehmet Dahaoğlu, “Türkiye turizm sektörü olarak otelcilerimiz ve acentelerimizle birlikte aktif bir tanıtım süreci geçirdik” dedi.



“ERKEN REZERVASYONLARDA ARTIŞ VAR”

Fuar sırasında yapılan görüşmelerde erken rezervasyonlara yönelik umut veren gelişmeler yaşandığını dile getiren Dahaoğlu, "Bu yıl erken rezervasyonlarda geçtiğimiz yıla göre yüzde 30 artış gözlemledik. Ocak ayında dövizin ruble karşısında yüksek seyretmesi nedeniyle rezervasyonlarda bir durgunluk yaşansa da, şu an rublenin değer kazanmasıyla Rus turistlerin Türkiye’ye ilgisi yeniden artmış durumda" dedi.

“KIŞ DÖNEMİNDE RUS PAZARI DÜŞÜŞE GEÇTİ”

Rus turistlerin tatil alışkanlıklarının son yıllarda değiştiğini vurgulayan Dahaoğlu, şu değerlendirmelerde bulundu: "Eskiden Ruslar yalnızca yaz aylarında değil, kış döneminde de Türkiye’yi tercih ediyordu. Ancak son yıllarda fiyatlar nedeniyle kış döneminde daha ekonomik destinasyonlara yöneldiklerini görüyoruz. Arap Yarımadası ve Asya ülkeleri, cazip fiyatlarıyla Rus turistleri çekiyor. Buna rağmen Türkiye, yaz sezonundaki popülerliğini koruyor.”

“FİYATLAR KONUSUNDA DENGE SAĞLANMALI”

Rus turizm sektöründeki en büyük tartışmalardan birinin fiyatlar olduğunu söyleyen Dahaoğlu, Türk turizmcilerin rekabet gücünü artırmak için bu konuyu göz önünde bulundurması gerektiğini belirtti: “Rus acentelerin Türkiye ile ilgili en büyük şikayeti, fiyatların yüksek olması. Orta gelir grubundaki Rus turistler, daha ekonomik destinasyonları tercih ediyor ya da fiyatların düşmesini bekliyor. Tayland’da 12 günlük dört yıldızlı bir tatilin uçak dahil maliyeti 400 Euro civarındayken, Türkiye’de benzer bir tatil 700 Euro’yu buluyor. Bu fark, Rus turistlerin tercihini etkiliyor.”

“TÜRKİYE, RUSYA PAZARINDA GÜÇLÜ DURUŞUNU KORUYOR”

Tüm bu değişkenlere rağmen Türkiye’nin Rus pazarında hâlâ güçlü bir konumda olduğuna dikkat çeken Dahaoğlu, “Her şeye rağmen Türkiye, Rus turistler için ilk akla gelen destinasyonlardan biri olmaya devam ediyor. 2019 yılında olduğu gibi yoğun bir şekilde Rus turistleri ülkemizde ağırlamak istiyoruz. Türkiye’nin sunduğu kalite, misafirperverlik ve hizmet anlayışıyla Rus turistleri yeniden kazanabileceğimize inanıyorum" ifadelerini kullandı. Türkiye’nin Rus turistler için en önemli tatil destinasyonlarından biri olmaya devam ettiğini belirten Dahaoğlu, "Bu yılın yaz sezonu oldukça hareketli geçeceğe benziyor. Umuyoruz ki 2019’daki gibi yüksek turist rakamlarına ulaşarak Türkiye’nin Rusya pazarındaki güçlü duruşunu koruyacağız" dedi.