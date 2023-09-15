Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye Kart projesinin pilot uygulamasının Konya'da tamamlandığını, 81 ilde yaygın hale getirilmesi için gerekli adımların atıldığını kaydetti. Kamuoyunda heyecan yaratan Türkiye Kart uygulamasının ilk adımı Konya'da tamamlandı. Bakan Uraloğlu, " Kayseri, Yozgat ve Gümüşhane'de, belediyeler ile sözleşme süreçleri de tamamlandı." dedi.

Türkiye Kart ile PTT kanalları, bankalar ve devlet kurumları, çevrimiçi kanallar, mobil uygulama ve anlaşmalı iş yerleri üzerinden bakiye yükleme işlemi kolaylık ile yapılabilecek. Türkiye Kart ise PTT aracılığıyla vatandaşlara verilecek.

TÜRKİYE KART NEDİR?

Türkiye Kart, ödeme işlemlerini bir kartta birleştiren ve kolaylaştırmayı hedefleyen bir uygulamadır. Türkiye Kart, toplu ulaşım ile birlikte POS ve ATM cihazlarında, belediye harçları ve vergi ödemeleri, otopark ödemeleri, anlaşmalı iş yerleri, taksi ödemeleri, yiyecek ve içecek otomatlarında kullanılabilecek.