Antalya Valisi Hulusi Şahin, Antalya’nın ilçelerine ziyaretlerini sürdürüyor. Bu kapsamda Alanya’ya gelen Vali Şahin, Alanya Kaymakamlığı, Alanya Belediyesi ve kamu kurumlarını ziyaret etti. İlk olarak Alanya Kaymakamlığı’nı ziyaret eden Vali Şahin’i, Kaymakam Fatih Ürkmezer, Başkan Yücel ve kurum müdürleri kapıda karşıladı. Kaymakam Fatih Ürkmezer, Vali Şahin’e Alanya hakkında genel bilgiler verdi.



BAŞKAN YÜCEL’İ MAKAMINDA ZİYARET ETTİ

Kaymakamlığın ardından Vali Şahin, Alanya Belediyesi’ne ziyarette bulundu. Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’i makamında ziyaret eden Vali Şahin, Alanya, Alanya Belediyesi’nin çalışmaları ve kentin sorunları hakkında bilgiler aldı. Başkan Yücel, Vali Şahin’e ziyaretin anısına Sultan Alaettin Keykubad’ın at üstündeki heykeli ve çeşitli hediyeler vererek ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti. Vali Şahin, Alanya Belediyesi anı defterini imzaladı. Vali Şahin ziyaretlerinden ardından Alanya’nın tarihi ve turistik yerlerinde incelemelerde bulundu. Başkan Yücel de bu ziyaretlerde Vali Şahin’e eşlik etti.

NE ANLAMA GELİYOR?

Antalaya'ya geldiği günden beri kamuoyunun beğenisini yaptığı açıklamalar ve verdiği mesajlar ile kazanan Vali Şahin'e verilen Beyaz Zambak internet kaynaklarına göre saflık ve yeniden doğuşu sembolize eder.