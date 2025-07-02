Adana merkezli olarak Hakkari, Hatay, İstanbul, Van, Diyarbakır ve Mersin olmak üzere toplam 7 ilde eş zamanlı dev bir uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Elebaşılığını yurt dışına firar eden Ş.I.'nın üstlendiği uyuşturucu organize suç örgütüne yönelik yapılan bu operasyon, İçişleri Bakanlığı'nın kararlı uyuşturucuyla mücadele stratejisinin bir parçası olarak öne çıkıyor.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı'nın koordinasyonunda, Adana İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda, belirlenen 38 ayrı adrese baskınlar yapıldı.

Gerçekleştirilen operasyonlar neticesinde, piyasa değeri milyonlarca lirayı bulan 825 kilogram eroin uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Ayrıca, bu büyük uyuşturucu şebekesinin üyesi olduğu tespit edilen 30 şüpheli zehir taciri kıskıvrak yakalandı. Yapılan aramalarda ruhsatsız tabancalar ve çok sayıda dijital materyal de ele geçirildi.

İçişleri Bakanlığı, operasyonları başarıyla koordine eden Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nı, operasyonları gerçekleştiren Adana Valiliği'ni, Adana İl Emniyet Müdürü'nü, diğer il emniyet müdürlerini ve kahraman polisleri tebrik etti.

Uyuşturucuyla mücadelede vatandaşların desteğinin önemine dikkat çekilirken, şüpheli durumların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi gerektiği vurgulandı. Toplumun desteğiyle uyuşturucuya karşı mücadelenin aralıksız devam edeceği belirtildi.