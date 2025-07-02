Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Alanya, Kepez, Muratpaşa, Aksu ve Manavgat ilçeleri başta olmak üzere il genelinde son bir haftadır yürüttüğü kapsamlı operasyonlarla suç ve suçlulara göz açtırmıyor.

Resmi Belgede Sahtecilik Suçuna Ağır Darbe:

"Resmi Belgede Sahtecilik" suçundan yürütülen bir operasyonda, 2 şüpheli şahıs yakalanarak tutuklandı. Yapılan aramalarda ise piyasa değeri 1.000.000 Amerikan Doları değerinde sahte senet ele geçirildi.

Tarihi Eser Kaçakçılığına Geçit Yok:

"2863 Sayılı Kanun'a Muhalefet Etmek (Tarihi Eser Kaçakçılığı)" suçundan gerçekleştirilen bir olayda, 1 şüpheli şahıs hakkında adli işlem yapıldı. Operasyon sonucunda 60 adet kaçak tarihi eser sikke ele geçirilerek tarihimize sahip çıkıldı.

Kaçakçılıkla Mücadelede Kapsamlı Operasyonlar:

"5607 Sayılı Kanun'a Muhalefet Etmek" suçundan ise 11 olayda toplam 12 şüpheli şahsa adli işlem yapıldı, bunlardan 1 şahıs ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Alanya ve diğer ilçelerde düzenlenen operasyonlar kapsamında işyeri, depo ve ikametlerde yapılan aramalarda dikkat çekici miktarda kaçak ürün ele geçirildi. Ele geçirilenler arasında; 64 bin 000 adet kaçak makaron, 10 bin 832 litre kaçak içki, 6 bin 652 adet kaçak emtia, 757 paket kaçak sigara, 256 şişe kaçak içki, 133 adet kaçak elektronik sigara ve 53 kilogram kaçak tütün bulunuyor.

Aranan Şahıslar Yakalandı:

Ayrıca, "Aranan Şahıslara Yönelik" yapılan titiz çalışmalar sonucunda, kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 3 şahıs yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Antalya Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, suç ve suçlularla mücadelenin, yasaların verdiği yetki ve sorumluluk bilinciyle hız kesmeden aynı kararlılıkla devam edeceği vurgulandı.