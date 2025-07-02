Alanya'nın Avsallar Mahallesi'nde bulunan bir otele ait lojmanda, dün öğle saatlerinde yangın paniği yaşandı. Edinilen bilgilere göre, yangın lojmanın elektrik panosundan çıktı. Panodan yükselen dumanlar kısa sürede lojmanı sarınca, içeride bulunan otel çalışanları büyük bir panik yaşadı.

Yangın ihbarı üzerine hızla olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin zamanında ve etkin müdahalesi sayesinde yangın, lojmanın diğer kısımlarına sıçramadan ve büyümeden kontrol altına alındı. Şans eseri olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, lojmanda maddi hasar meydana geldi. Yangının kesin çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.