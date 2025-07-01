Türkiye genelinde FETÖ'ye yönelik mücadele kararlılıkla sürdürülüyor. Son iki hafta içerisinde Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele (TEM) Daire Başkanlığı koordinasyonunda, Cumhuriyet Başsavcılıkları ve İl Jandarma Komutanlıkları iş birliğinde 30 ilde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Bu operasyonlar sonucunda 156 FETÖ şüphelisi kıskıvrak yakalandı.

Operasyonlar kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden 65'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. 34 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verilirken, diğer şüphelilerin adli işlemleri devam ediyor.

Yakalanan şüphelilerin, terör örgütü FETÖ'nün "Güncel Yapılanması" içerisinde aktif faaliyet yürüttükleri, ankesörlü telefonlar aracılığıyla örgüt içerisindeki sorumlu şahıslarla irtibat kurdukları, örgüte finans sağladıkları ve sosyal medya platformları üzerinden örgüt propagandası yaptıkları belirlendi.

Operasyonların düzenlendiği iller arasında Adana, Adıyaman, Amasya, Ankara, Artvin, Aydın, Balıkesir, Batman, Bursa, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Hatay, İstanbul, İzmir, Kırıkkale, Kocaeli, Kütahya, Manisa, Mersin, Muğla, Sakarya, Siirt, Şanlıurfa, Trabzon ve Yozgat yer aldı.

Gerçekleştirilen operasyonlarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirilerek terör örgütünün yapılanmasına bir darbe daha vuruldu.

Yetkililer, milletin birlik ve beraberliğine, devletin bütünlüğüne, vatandaşların huzuruna ve refahına kastedenlere karşı mücadelenin aralıksız devam edeceğini vurguladı. Operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıkları, İl Jandarma Komutanlıkları ve operasyonları gerçekleştiren kahraman Jandarma ekipleri tebrik edildi.