Alanya'da trafik güvenliğini artırmak amacıyla, Alanya Jandarma Komutanlığı ve Alanya Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından dün, 29 Haziran 2025 tarihinde kapsamlı motosiklet denetimleri gerçekleştirildi.

Yapılan denetimlerde toplam 645 motosiklet ve sürücüsü kontrol edildi. Denetimler sonucunda, çeşitli trafik kuralları ihlalleri tespit edilen 259 motosiklet sürücüsüne cezai işlem uygulandı. Ayrıca, kurallara uymayan 19 motosiklet trafikten men edildi.

Denetimler sırasında ekipler, sürücülere güvenli sürüşün önemini bir kez daha hatırlatarak, kask takmanın ve diğer koruyucu güvenlik ekipmanlarını kullanmanın can güvenliği açısından ne kadar kritik olduğu konusunda bilgilendirmelerde bulundu. Bu denetimlerin, trafik kazalarını azaltma ve yol güvenliğini sağlama hedefiyle düzenli olarak devam edeceği belirtildi.