Hatay, Gaziantep, Konya, Muğla, Tokat, Aydın, Tekirdaş, Amasya, Giresun, Şanlıurfa, Ordu ve Çorum illerinde gerçekleştirilen bu kapsamlı operasyonlar, Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı KOM ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları koordinasyonunda, İl Jandarma Komutanlıkları tarafından yürütüldü.

Yakalanan şüphelilerden 93'ü tutuklanırken, 100'ü hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğer şüphelilerin işlemleri ise devam ediyor.

Yüklü Miktarda Suç Gelirine El Konuldu:

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) verileri ışığında yapılan incelemeler sonucunda, suçtan elde edildiği belirlenen 9 adet gayrimenkul, 27 adet araç, 1 adet dükkan, 2 adet arsa ve 2 milyon TL değerindeki banka hesaplarına el konuldu.

Şüphelilerin; Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak, Resmi Belgede Sahtecilik, Nitelikli Dolandırıcılık, Nitelikli Yağma, Yasa Dışı Bahis, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Zararına Nitelikli Dolandırıcılık, Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerinin Aklanması, Rüşvet, Tehdit ve Şantaj gibi birçok farklı suçtan soruşturulduğu bildirildi.

Operasyonlar sırasında ele geçirilenler arasında ruhsatsız tabancalar, muhtelif miktarda uyuşturucu madde, nakit para, çek/senet, banka/kredi kartı, bilgisayar, telefon ve çeşitli dijital materyaller de bulunuyor.

İçişleri Bakanı'ndan Tebrik:

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, başarılı operasyon sonrası yaptığı açıklamada, operasyonu koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarını, operasyonları gerçekleştiren İl Jandarma Komutanlarını, kahraman Jandarma ekiplerini ve MASAK çalışanlarını tebrik etti. Bakan Yerlikaya, vatandaşları dolandıran suç şebekelerine ve yasa dışı yapılanmalara karşı mücadelenin aralıksız devam edeceğinin altını çizdi.

Bu operasyonlar, dolandırıcılık ve organize suçlarla mücadelede devletin kararlılığını bir kez daha gözler önüne serdi. Vatandaşların can ve mal güvenliğini tehdit eden bu tür yapılanmalara karşı mücadelenin devam edeceği vurgulandı.