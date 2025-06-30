GAZİPAŞA'DA YENİ BİR ORMAN YANGINI! Alanya ve Türkiye'nin farklı bölgelerinde art arda çıkan orman yangınlarına bir yenisi daha eklendi. Bugün sabah saatlerinde Gazipaşa AVM'nin arka tarafında bulunan ormanlık alanda başlayan yangın, bölge sakinlerini alarma geçirdi. Yerleşim yerine oldukça yakın bir noktada çıkan yangın, hızlı ve etkili müdahale sayesinde kısa sürede kontrol altına alındı.

Yangına havadan helikopterler ve uçaklar, karadan ise çok sayıda itfaiye ve orman ekibi müdahale etti. Erken müdahale sayesinde yangının büyümesi ve yerleşim yerlerine sıçraması engellendi. Yetkililer, yangının söndürülmek üzere olduğunu belirtirken, çıkış nedenine ilişkin geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı. Bu yangın, son dönemde Alanya ve ülke genelinde yaşanan orman yangınları serisine bir yenisini eklemiş oldu.