Alanya'da turizm sezonunun yoğunlaşmasıyla birlikte, ilçedeki turizm faaliyetlerinin ve trafik akışının güvenliğinin sağlanması amacıyla önemli bir adım atıldı. Alanya Jandarma Komutanlığı ve Emniyet Müdürlüğü, 26 Haziran 2025 Perşembe günü, safari araçlarına yönelik geniş kapsamlı trafik denetimleri gerçekleştirdi.

Yapılan denetimlerde, turistik gezilerde kullanılan toplam 93 safari aracı titizlikle kontrol edildi. Denetimler sonucunda, belirlenen trafik kurallarına uymadığı tespit edilen 38 safari aracına çeşitli ihlallerden dolayı cezai işlem uygulandı.

Yetkililer, denetimler sırasında sadece cezai uygulamalarla sınırlı kalmadıklarını belirtti. Sürücülere, hem kendi güvenlikleri hem de taşıdıkları yerli ve yabancı misafirlerin can güvenliği için uymaları gereken kurallar hakkında detaylı bilgilendirmeler yapıldı. Bu bilgilendirmelerin, trafik bilincini artırma ve olası kazaların önüne geçme amacı taşıdığı vurgulandı.

Bu denetimlerin, Alanya'nın turizm imajını güçlendirme ve ziyaretçilere güvenli bir tatil deneyimi sunma kararlılığının bir göstergesi olduğu ifade edildi. Denetimlerin belirli aralıklarla devam edeceği öğrenildi.