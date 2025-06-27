Alanya'nın Mahmutseydi Mahallesi, Kızılalan mevkiinde sabah saatlerinde başlayan orman yangınına yönelik söndürme çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Alanya Kaymakamlığı tarafından yapılan duyuruda, yangına müdahalenin Antalya Orman Bölge Müdürlüğü, Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, Alanya Belediyesi ekipleri ve Jandarma Komutanlığı birliklerinin ortak koordinasyonunda gerçekleştirildiği belirtildi.

Yangınla mücadelede havadan ve karadan büyük bir güç seferber edilmiş durumda. Havadan 2 uçak ve 3 helikopter aralıksız su takviyesi yaparken, karadan da 25 arazöz, 6 su tankeri, 15 teknik eleman, 15 orman muhafaza memuru ve 150 yangın söndürme işçisinden oluşan dev bir ekip alevlerle savaşıyor.

Ekiplerin hem havadan hem de karadan yürüttüğü yoğun çabalar, yangının daha fazla yayılmasını önlemek ve kontrol altına almak amacıyla aralıksız devam ediyor. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, yetkililer yangının en kısa sürede tamamen söndürülmesi için çalışmaların titizlikle sürdürüldüğünü bildirdi.



