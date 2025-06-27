Terörle mücadele aralıksız devam ediyor. İçişleri Bakanlığı, FETÖ'ye yönelik son iki hafta içerisinde eş zamanlı olarak 46 ilde dev operasyonlar gerçekleştirdiğini açıkladı. Bu operasyonlarda, örgütün çeşitli yapılanmaları içerisinde faaliyet yürüten 361 şüpheli gözaltına alındı.

Yakalanan şüphelilerin, FETÖ terör örgütünün "güncel yapılanması, askeri mahrem yapılanması, finans ve güncel eğitim yapılanmaları" içerisinde aktif rol oynadıkları belirtildi. Ayrıca, bu şahısların ankesörlü telefonlar aracılığıyla örgüt içerisindeki sorumlu kişilerle irtibatta bulundukları, örgütün kripto haberleşme programı "ByLock" kullanıcısı oldukları ve sosyal medya platformları üzerinden örgüt propagandası yaptıkları tespit edildi. Bazı şüphelilerin ise münferit sınav soruşturmaları kapsamında mülakatlarda avantajlı olarak kodlandıkları belirlendi.

Operasyonlar sırasında, FETÖ soruşturmaları kapsamında ifadelerde ve teşhislerde adları geçen, haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydı bulunan kişilerin de yakalandığı vurgulandı.

Bu büyük operasyonlar; Adana, Aksaray, Ankara, Antalya, Amasya, Ardahan, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bolu, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hakkari, Hatay, Isparta, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Niğde, Ordu, Sakarya, Samsun, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Trabzon ve Tekirdağ illerini kapsadı.

İçişleri Bakanlığı, operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarını, İl Emniyet Müdürlerini ve operasyonları başarıyla gerçekleştiren güvenlik güçlerini tebrik etti. Bakanlık, milletin birlik ve beraberliğine, devletin bütünlüğüne, vatandaşların huzuruna ve refahına kastedenlere karşı mücadelenin aralıksız devam edeceğinin altını çizdi.