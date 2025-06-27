Alanya'nın doğal güzellikleriyle ünlü Mahmutseydi Mahallesi, bu sabah erken saatlerde üzücü bir haberle sarsıldı. Bölgenin gözde piknik alanlarından Macera Parkı'nın da yer aldığı Kızılalan mevkiindeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Dumanları fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye hızla çok sayıda ekip sevk edildi. Antalya Orman Bölge Müdürlüğü tarafından koordine edilen söndürme çalışmaları kapsamında, yangına ilk etapta havadan 2 helikopter ile müdahale edilmeye başlandı.

Karadan da yoğun bir mücadele sergileniyor. Yangın bölgesine 5 arazöz, 2 su ikmal aracı, 2 ilk müdahale aracı ve çok sayıda orman işçisi yönlendirildi. Ekipler, alevlerin daha geniş alanlara yayılmasını önlemek amacıyla hem havadan hem de karadan yoğun ve aralıksız bir çaba sarf ediyor.

Yangının çıkış nedeni henüz netlik kazanmazken, olayla ilgili detaylı bir soruşturma başlatıldığı bildirildi. Ekiplerin yangını en kısa sürede kontrol altına almak için çalışmaları devam ediyor.