Jandarma Genel Komutanlığı'nın koordinasyonunda, 15 ilde eş zamanlı düzenlenen "SİBERGÖZ" operasyonlarıyla yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık ve bilişim sistemleri aracılığıyla dolandırıcılık suçlarına karışan büyük bir şebeke çökertildi. Operasyonlarda, hesaplarında toplam 1 milyar 132 milyon TL hesap hareketi tespit edilen 98 şüpheli yakalandı.

Cumhuriyet Başsavcılıkları ve Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'nın titiz çalışmaları sonucu; Ankara, Gaziantep, Manisa, Afyonkarahisar, Denizli, Aydın, Antalya, Mersin, Kastamonu, Tokat, Muğla, Elazığ, Balıkesir, Yalova ve Batman illerinde operasyonlar düzenlendi.

Yakalanan şüphelilerin, sahte internet siteleri aracılığıyla kendilerini "sigortacı ve bankacı" olarak tanıtarak düşük faizli kredi vaadiyle haksız kazanç sağladıkları, yasa dışı bahis oynattıkları ve yasa dışı para transferlerine aracılık ettikleri belirlendi. Ayrıca, internet ortamında yasa dışı sorgu panelleri kullanarak vatandaşların kişisel bilgilerini ele geçirdikleri ve yasa dışı bahis sitelerine reklam ve kullanıcı yönlendirmesi yaparak vatandaşları dolandırdıkları tespit edildi.

MASAK raporlarına göre, şüphelilerin hesaplarında yaklaşık 1 milyar 132 milyon TL'lik devasa bir hesap hareketi olduğu ortaya çıktı. Operasyonlar neticesinde, çok sayıda cep telefonu, SIM kart, bilgisayar, banka kartı, kripto cüzdan ve çeşitli dijital materyallere el konuldu.

Yakalanan 98 şüpheliden 51'i tutuklanırken, 38'i hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğer şüphelilerin işlemleri ise devam ediyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarını, Jandarma Komutanlıklarını ve MASAK çalışanlarını tebrik ederek, yasa dışı bahis ve dolandırıcılık yapanların "Kara Vatan"da olduğu gibi "Siber Vatan"da da sanal devriyelerle takip altında olduğunu vurguladı.