Antalya Emniyet Müdürlüğü, il genelinde faaliyet gösteren kuyumcuları mağdur eden "Nitelikli Dolandırıcılık" olayının aydınlatılmasına yönelik kapsamlı bir çalışma başlattı. Edinilen bilgilere göre, dolandırıcıların 2 farklı kuyumcuya 4 ayrı seferde yaklaşık 150 bin Türk Lirası değerinde sahte kuyum malzemesi sattığı tespit edildi.

Yürütülen titiz operasyonlar sonucunda, sahte altınları piyasaya süren N.D., H.M., A.Y. ve S.D. isimli 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerden elde edilen 3 adet sahte altın zincire el konuldu.

"Nitelikli Dolandırıcılık" suçundan adli makamlara sevk edilen 4 şüpheliden 2'si, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheliler hakkında ise adli süreç devam ediyor.

Antalya Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, suç ve suçlularla mücadelenin, yasaların verdiği yetki ve sorumluluk bilinciyle hız kesmeden, aynı kararlılıkla devam edeceği vurgulandı. Bu başarılı operasyonla, Antalya'daki kuyumcuların ve vatandaşların sahte ziynet eşyası dolandırıcılığına karşı korunması sağlandı.