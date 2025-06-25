Antalya Emniyet Müdürlüğü'nün suç ve suçlularla mücadelesi hız kesmiyor. Özellikle Alanya, Kepez, Muratpaşa, Aksu, Serik ve Manavgat ilçelerinde son bir hafta içinde gerçekleştirilen başarılı operasyonlarla, bölgedeki yasa dışı faaliyetlere geçit verilmedi.

Alanya ve Çevresinde Sahte Para Tacirleri Kıskıvrak Yakalandı

"Parada Sahtecilik" suçu kapsamında yürütülen soruşturmalarda, Alanya ve çevresinde piyasaya sahte para sürmeye çalıştığı tespit edilen 3 şüpheli şahıs yakalandı. Adli makamlara sevk edilen bu kişiler hakkında adli kontrol kararı uygulanırken, yapılan aramalarda piyasaya sürülmek üzere hazırlanmış 209 adet sahte para ele geçirildi. Bu operasyon, sahte para şebekelerinin bölgedeki faaliyetlerine önemli bir darbe vurdu.

Dev Miktarda Kaçak Ürün Alanya ve Çevre İlçelerde Ele Geçirildi

"5607 Sayılı Kanuna Muhalefet Etmek" (Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu) suçundan ise Alanya da dahil olmak üzere 16 ayrı olayda, 26 şüpheli şahıs hakkında adli işlem yapıldı. Özellikle Alanya, Kepez, Muratpaşa, Aksu, Serik ve Manavgat ilçelerinde yapılan operasyonlar neticesinde, iş yerleri, depolar ve ikametlerde yapılan aramalarda ele geçirilen kaçak ürünlerin miktarı pes dedirtti:

111 bin 798 şişe kaçak içki

8 bin 332 paket kaçak sigara

6 bin 155 adet kaçak tıbbi malzeme

3 bin 573 adet kaçak emtia (ticari mal)

658 adet kaçak elektronik sigara

47 kilogram kaçak tütün

21 litre kaçak içki

16 adet kaçak cep telefonu



Aranan Suçlular Yakalandı

Ayrıca, aranan şahıslara yönelik yapılan titiz çalışmalar sonucunda, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 şahıs yakalanarak cezaevine teslim edildi. Bu yakalamalarla, adaletten kaçmaya çalışan suçluların da nefesi kesildi.

Antalya Emniyet Müdürlüğü, suç ve suçlularla mücadelesinin, yasaların verdiği yetki ve sorumluluk bilinci ile hız kesmeden aynı kararlılıkla devam edeceğini kamuoyuna saygıyla duyurdu. Alanya ve tüm Antalya'da vatandaşların huzur ve güvenliği için çalışmalar aralıksız sürdürülecek.