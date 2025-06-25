Türkiye, adalet peşindeki kararlı mücadelesine hız kesmeden devam ediyor. Son dönemde gerçekleştirilen başarılı operasyonlarla, yurt dışına kaçan 12 suçlu daha Türk adaletine teslim edildi. Aralarında "Nitelikli Cinsel İstismar," "Kasten Öldürme," "Hırsızlık," "Dolandırıcılık" ve "Uyuşturucu Ticareti" gibi ciddi suçlardan aranan isimlerin bulunduğu bu suçlular, ABD, Almanya (4), İtalya, Fransa, Yunanistan, Karadağ, Polonya, Kosova ve Gürcistan'dan Türkiye'ye getirildi.

Yakalanan Kırmızı Bültenle aranan şahıslar arasında S.B. (Almanya), M.İ. (ABD), E.K. (İtalya), R.Ş. (Yunanistan), Ş.Ç. (Karadağ), E.C.Ç. (Polonya), E.Ö. (Fransa), A.A. (Almanya), M.K. (Almanya), R.B. (Gürcistan) ve M.B. (Almanya) bulunuyor. Ayrıca, ulusal düzeyde aranan A.Y. isimli şahıs da Kosova'dan iade edildi.

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, bu kabine döneminde toplam 383 suçlunun Türkiye'ye iadesinin sağlandığı vurgulandı. Açıklamada, "Enselerindeyiz, bizden kaçamayacaklar," ifadeleriyle suçlulara gözdağı verildi.

Operasyonlar, Adalet Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı INTERPOL-EUROPOL Daire Başkanlığı, İstihbarat Başkanlığı, KOM Başkanlığı, Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları, Asayiş ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları ile Artvin İl Emniyet Müdürlüğü'nün koordinasyonunda gerçekleştirildi.

Bakanlık, hangi bültenle aranırsa aransın, hangi ülkeye kaçmış olursa olsun terör örgütü ve organize suç örgütü üyelerinin, zehir tacirlerinin tek tek yakalanıp Türkiye'ye geri getirileceğini ve "Türk Polisinden kaçamayacaklar" mesajını yineledi.

Adalet Bakanlığı'na ve operasyonda görev alan tüm bakanlık çalışanlarına teşekkür edilirken, Interpol-Europol Daire Başkanlığı'nın başarılı çalışmaları da ayrıca tebrik edildi.