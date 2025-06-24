Bursa merkezli yürütülen ve 17 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda, vatandaşları çeşitli yöntemlerle dolandırdığı, elde ettiği suç gelirlerini aklamaya çalıştığı belirlenen organize suç örgütüne büyük darbe vuruldu.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı, Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları'nın koordinasyonunda, Bursa İl Jandarma Komutanlığı KOM ve Siber Suçlarla Mücadele ekiplerince titizlikle yürütülen çalışmalar sonucunda; İstanbul, Adana, Mersin, Hatay, Antalya, Muğla, İzmir, Aydın, Manisa, Kütahya, Kocaeli, Edirne, Ankara, Kayseri, Van ve Malatya'da belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar düzenlendi.

Operasyonlarda, örgüt elebaşı A.A.O.'nun da aralarında bulunduğu toplam 67 şüpheli kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerden 38'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 28'i hakkında adli kontrol kararı verildi. Bir şüphelinin işlemleri ise devam ediyor.

MASAK raporlarına göre, şüphelilerin hesaplarında yaklaşık 90 milyar TL'lik devasa bir işlem hacmi bulunduğu tespit edildi. Örgütün, suç gelirini "şirinleme" yöntemiyle (dikkat çekmemek için küçük parçalarla finans sistemine sokma) izini kaybettirmeye çalıştığı, kripto varlık hesaplarında çoklu transfer zincirleri oluşturarak uluslararası para aklama yöntemlerini kullandığı belirlendi. Ayrıca, örgüt elebaşı ve yöneticilerinin, çalışanları üzerine yurt dışı ve yurt içinde açtıkları paravan şirketler aracılığıyla suçtan elde edilen gelirleri aklamaya çalıştıkları da tespitler arasında yer aldı.

Yakalanan şüpheliler hakkında "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak", "Bilişim Sistemlerinin Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Nitelikli Dolandırıcılık" ve "Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama" suçlarından soruşturma başlatıldı.

Operasyonlar sonucunda ele geçirilenler ise örgütün büyüklüğünü gözler önüne serdi:

15 adet soğuk cüzdan

4 adet ruhsatsız tabanca

Yaklaşık 100 milyon TL değerinde 52 adet lüks kol saati

42 milyon TL değerinde çok sayıda değerli altın ve ziynet eşyası

Çok sayıda kaşe, değerli belge, doküman ve dijital materyal

Ayrıca, "Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerinin Aklanması" suçu kapsamında şüpheli ve şirketlere ait; 2 bin 125 adet banka hesabı, 105 adet kripto varlık hesabı, 68 adet taşınmaz mal varlığı ve 32 adet araca el konuldu.

Valiler, operasyonları koordine eden Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı, operasyonları gerçekleştiren İl Jandarma Komutanları, Kahraman Jandarma ve MASAK çalışanları tebrik edildi. İçişleri Bakanlığı, hiçbir suç ve suçlunun cezasız kalmaması için organize suç örgütlerine yönelik mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini vurguladı.