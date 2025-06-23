Alanya'nın Gözüküçüklü Celdirli Mahallesi dün yaşanan üzücü bir olayla sarsıldı. Mahalle sakinlerinden 90 yaşındaki A. Ö., kendisini asmış halde bulundu. İhbar üzerine olay yerine hızla intikal eden jandarma ve sağlık ekipleri, yaşlı kadının hayatını kaybettiğini tespit etti. Olay yerinde yapılan ilk incelemelerin ardından A. Ö.'nün cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi için morga kaldırıldı.

Soruşturma Başlatıldı: Sağlık Sorunları ve Yalnızlık İddiası

Jandarma ekipleri, olayın intihar olduğu yönündeki bulguların ardından geniş çaplı bir soruşturma başlattı. A. Ö.'nün yakın çevresinden edinilen ilk bilgilere göre, yaşlı kadının son dönemlerde sağlık sorunları yaşadığı ve yalnızlık gibi etkenlerden dolayı moralinin bozuk olduğu ileri sürüldü. Ancak, intiharın kesin nedeninin, tamamlanacak otopsi raporu ve jandarma tarafından yürütülen detaylı incelemelerin ardından netlik kazanması bekleniyor.

Mahalle Halkı Derin Üzüntü İçinde

Celdirli Mahallesi sakinleri, A. Ö.'nün vefatı karşısında derin bir üzüntü ve şok yaşadıklarını ifade etti. Mahallede uzun yıllardır ikamet eden ve sevilen bir figür olan A. Ö.'nün kaybı, komşularını yasa boğdu. Bir mahalle sakini, "Hepimiz şok içindeyiz. Ayşe Teyze'mizi böyle kaybetmek hepimizi derinden yaraladı," sözleriyle hislerini dile getirdi. Olay, mahallede büyük üzüntüye neden oldu.