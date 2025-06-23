Türkiye genelinde nitelikli dolandırıcılık şebekelerine yönelik son bir ayda düzenlenen operasyonlar büyük yankı uyandırdı. İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, 47 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen bu operasyonlarda, tam 2 bin 27 vatandaşı dolandırdığı tespit edilen 307 şüpheli yakalandı.

Operasyonların ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 181'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. 105 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verilirken, diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı'nın koordinasyonunda, İl Emniyet Müdürlükleri Asayiş Şube Müdürlükleri tarafından yürütülen titiz çalışmalar sonucunda, Türkiye'nin dört bir yanındaki illerde bu şebekelerin izine rastlandı. Şanlıurfa, Hatay, Balıkesir, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Edirne, Bursa, Çanakkale, İzmir, Isparta, Manisa, Mersin, Adana, Diyarbakır, Ankara, Antalya ve daha birçok ilde yapılan baskınlarla şüpheliler kıskıvrak yakalandı.

Dolandırıcıların kullandığı yöntemler ise pes dedirtti:

Kendilerini kamu görevlisi, avukat, banka görevlisi veya uzlaştırmacı olarak tanıtarak vatandaşları ağına düşürme.

Yatırım, telefon çekilişi, maden arama ruhsatı ve iş vaadiyle kandırma.

Sokak hayvanlarına yardım ve bağış adı altında insanları sömürme.

Sahte internet siteleri üzerinden elektronik eşya, araç kiralama ve kurbanlık hayvan satışı vaatleriyle mağduriyet yaratma.

Soruşturmalar derinleştirildikçe, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) verileri de çarpıcı bir gerçeği ortaya koydu: şüphelilerin banka hesaplarında 2 milyar 799 milyon TL'lik devasa bir işlem hacmi bulunduğu tespit edildi.

İçişleri Bakanı, operasyonları başarıyla koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarını, İl Emniyet Müdürlerini, Polis teşkilatını ve MASAK çalışanlarını tek tek tebrik etti. Bakanlık, vatandaşları dolandıran suç şebekelerine ve yasa dışı yapılanmalara karşı mücadelenin aralıksız bir şekilde devam edeceğinin altını çizdi.