Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, uyuşturucu madde imalatçılarına yönelik dün İstanbul, Van ve İzmir'de 3 ayrı büyük operasyon gerçekleştirdi. Toplamda 397.5 kilogram uyuşturucu maddenin ele geçirildiği operasyonlarda, bu zehirlerin üretiminde kullanılan katkı maddelerini temin eden 4 şüpheli yakalandı.

Cumhuriyet Başsavcılıkları ve Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'nın koordinasyonunda yürütülen operasyonlar sonucunda;

220.5 kilogram eroin,

126 kilogram bonzai,

51 kilogram metamfetamin uyuşturucu maddesi ile

15.5 kilogram sıvı kimyasal madde ele geçirildi.

Bu büyük çaplı yakalama, uyuşturucu şebekelerine vurulan önemli bir darbe olarak kayıtlara geçti.

Operasyonların başarıyla tamamlanmasının ardından yetkililer, başta Valiler olmak üzere, operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarını, İl Emniyet Müdürlerini, İlçe Müdürlerini ve sahada büyük bir özveriyle görev yapan kahraman polisleri tebrik etti.

Yapılan açıklamada, "Küresel bir felaket olan uyuşturucu ile mücadele; yalnızca bir güvenlik meselesi değildir, yarınlarımızın da meselesidir" ifadelerine yer verildi. Ayrıca, "Zehir tacirlerine göz açtırmıyoruz. Evlatlarımızın geleceğini karartmalarına müsaade etmiyoruz, etmeyeceğiz" denilerek uyuşturucuyla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.