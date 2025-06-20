Milyonlarca Liralık Vurgun ve Suç Ağı Deşifre Oldu

Yakalanan şüphelilerin, sosyal medya platformlarını kullanarak vatandaşları çeşitli yöntemlerle dolandırdıkları belirlendi. Bu dolandırıcılık faaliyetleri arasında "ürün bedeli, dosya masrafı, vergi ücreti, araç kiralama/kapora, kiralık bungalov ve ürün satışı" adı altında yapılan haksız kazançlar öne çıkıyor. Ayrıca, şüphelilerin yasa dışı bahis siteleri üzerinden bahis oynattıkları ve bu yasa dışı bahisle bağlantılı para nakillerine aracılık ettikleri de tespit edildi.

Operasyonlar, Erzurum, Konya, Eskişehir, Sakarya, Gaziantep, Ankara, Mersin, Burdur ve Kocaeli merkezli olarak Karabük, İstanbul, İzmir, Ordu, Batman, Adana, Mardin, Kahramanmaraş, Diyarbakır, Şırnak, Bitlis, Osmaniye, Samsun, Şanlıurfa, Antalya, Hatay, Kilis, Aydın, Bingöl, Kayseri, Kırıkkale ve Adıyaman dahil olmak üzere toplam 31 ilde gerçekleştirildi.

Yakalanan şüpheliler hakkında "Nitelikli Dolandırıcılık", "Yasa Dışı Bahis", "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak ve Üye Olmak", "Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerini Aklamak" ve "Bilişim Sistemlerinin Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Nitelikli Dolandırıcılık" suçlarından soruşturma başlatıldı.

Operasyonlar neticesinde ruhsatsız tabancalar ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Ayrıca, yaklaşık 15 milyon TL değerinde 10 adet otomobile el konuldu.

Yetkililer, operasyonların başarısında emeği geçen Valileri, Cumhuriyet Başsavcılıklarını, İl Emniyet Müdürlerini, polisleri ve MASAK çalışanlarını tebrik etti.

Yapılan açıklamada, "Kara Vatan’da olduğu gibi Siber Vatan’da da sanal devriyelerimizle suç ve suçlularla mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz" denilerek siber suçlarla mücadelenin aralıksız süreceği vurgulandı.