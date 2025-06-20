Alanya, motosiklet kazalarıyla boğuşuyor. Son altı aylık veriler, ilçedeki tablonun ne kadar vahim olduğunu gözler önüne serdi: Bölge Trafik, İlçe Jandarma ve İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün bir araya gelerek paylaştığı istatistiklere göre, toplamda en az 7 motosikletli yaşamını yitirirken, yüzlerce kişi de yaralandı. Bu endişe verici durum karşısında Alanya Belediyesi, Emniyet, Jandarma ve Alanya Trafik Eğitim Derneği, motosiklet kazalarını ve ne yazık ki artan can kayıplarını azaltmak için kapsamlı bir eylem planı hazırladı.

Vahim İstatistikler: Can Kayıpları ve Yaralı Sayıları Yüksek

Toplantıda sunulan son 6 aylık kaza verileri, motosiklet kullanıcıları için adeta bir uyarı niteliğindeydi:

Bölge Trafik verilerine göre: 136 yaralanmalı kazada 142 yaralı ve 4 ölümlü kazada 5 can kaybı yaşandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı verilerine göre: 225 motosiklet kazasında 232 yaralı ve 1 ölümlü kazada 2 can kaybı kaydedildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü verilerine göre: 363 yaralanmalı kaza ve 447 yaralı ile birlikte 104 maddi hasarlı kaza meydana geldi. İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün verilerinde ölümlü kaza kaydedilmemesi dikkat çekti.

Yetkililer, ölümlü kazaların yalnızca olay yerinde yaşamını yitirenleri kapsadığını, hastanede hayatını kaybedenlerin sağlık kurumlarının istatistiklerine yansıdığını ve bu nedenle gerçek rakamların çok daha yüksek olabileceğini özellikle vurguladı.

Kapsamlı Eğitim ve Bilinçlendirme Hamlesi Başlıyor

Kazaların önüne geçmek ve trafik güvenliğini artırmak amacıyla alınan kararlar doğrultusunda şu adımlar atılacak:

Motokuryelere özel eğitim programları hazırlanarak, bu önemli grubun trafik kurallarına uyumu ve güvenli sürüş becerileri artırılacak.

Genç motosiklet sürücülerine yönelik mevcut eğitimler artırılacak, böylece yeni nesil sürücülerin trafik bilinci ve güvenliği konusundaki farkındalıkları güçlendirilecek.

İlçe genelinde geniş çaplı farkındalık çalışmaları ve bilgilendirme kampanyaları yürütülecek. Bu kampanyalarla tüm motosiklet kullanıcılarının ve trafikteki diğer aktörlerin güvenli sürüş alışkanlıkları kazanması hedefleniyor.

Yetkililer, bu önlemlerle motosiklet kazalarının ve can kayıplarının ciddi oranda azaltılmasını hedeflediklerini belirtti. Alanya Belediyesi, Emniyet, Jandarma ve Alanya Trafik Eğitim Derneği, trafik güvenliğini artırmak için ortak çalışmalarına kararlılıkla devam edeceklerini duyurdu.