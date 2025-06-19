Antalya genelinde, özellikle de Alanya'nın da içinde bulunduğu ilçelerde, uyuşturucu madde satıcılarına yönelik son iki haftadır süren "NARKOKAPAN-ANTALYA" operasyonunda büyük bir başarıya imza atıldı. Toplamda 107 torbacı gözaltına alınırken, bu zehir tacirlerinden 104'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. Geri kalan 3 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildi. Operasyonun temel hedefi, gençlerimizin hayatını çalan "torbacı" olarak bilinen sokak satıcılarıydı.

Bu büyük operasyonun hazırlıkları tam dört ay sürdü. Bu süre boyunca, adeta Antalya ve ilçelerinin röntgeni çekilerek, saha çalışmaları ve analizler büyük bir titizlikle yürütüldü. Şüpheliler, hem teknik hem de fiziki takiple adım adım izlendi ve işledikleri tüm suç faaliyetleri tek tek delillendirildi.

Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı Analiz ve Takip Timleri'nin de desteğiyle, Alanya, Manavgat, Kaş, Finike, Elmalı, Korkuteli ve Serik ilçelerinde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Toplamda 645 Jandarma personeli ve 5 özel eğitimli narkotik köpeği operasyonlara katılarak, uyuşturucu şebekelerine büyük darbe vurdu.

"Girdiğiniz Sokak, Çıkmaz Sokaktır!"

Operasyonun ardından yapılan açıklamada, uyuşturucu tacirlerine net bir uyarı yapıldı: "Gençlerimizin hayatını çalmaya cüret eden, o zehir tacirlerine bir kez daha net bir şekilde gösterdik: Girdiğiniz sokak, çıkmaz sokaktır! Gençlerimize dokunmaya kalkarsanız, bunun bedelini hukuk önünde ödersiniz!"

Başarılı operasyonda emeği geçen Antalya Valisi, operasyonu koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıkları, Kaymakamlar, Antalya İl Jandarma Komutanı ve tüm Kahraman Jandarma personeli tebrik edildi. Açıklamada, "Allah ayaklarına taş değdirmesin. Uyuşturucu, insanlığın en büyük düşmanıdır! Buna cüret eden zehir tacirleriyle; ülkemiz ve insanlık adına mücadele etmeye devam edeceğiz!" ifadeleri yer aldı.