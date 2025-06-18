Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde son bir haftadır sürdürdüğü operasyonlarla suç ve suçlulara göz açtırmıyor. Düzenlenen operasyonlarda çok sayıda şüpheli yakalanırken, yüklü miktarda suç unsuru materyal de ele geçirildi.

Yaşlı Almanları Hedef Alan Dolandırıcılar Yakalandı

KOM ekipleri, ilimizde faaliyet gösteren bir çağrı merkezi üzerinden Almanya'da yaşayan yaşlı insanlarla iletişime geçerek, kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtıp para talep eden bir dolandırıcılık şebekesini çökertti. "Nitelikli Dolandırıcılık" suçu kapsamında yürütülen operasyonda 8 şüpheli yakalandı. Adli makamlara sevk edilen şahıslardan 6'sı hakkında adli kontrol kararı uygulandı.

Yapılan aramalarda 1 ruhsatsız pompalı tüfek, 1 ruhsatsız tabanca, 32 kartuş, 7 fişek, 12.030 Euro, 20.615 Türk Lirası, dijital materyaller ve çeşitli belgeler ele geçirildi.

Silah ve Kaçak Ürün Operasyonları

"6136 Sayılı Kanuna Muhalefet Etmek" (Ateşli Silahlar Kanunu) suçundan yürütülen 4 ayrı operasyonda 4 şüpheliye işlem yapıldı. Adli makamlara sevk edilen 3 şüpheli hakkında adli kontrol kararı uygulanırken, operasyonlarda 6 tabanca, 5 tüfek ve 592 fişek ele geçirildi.

"5607 Sayılı Kanuna Muhalefet Etmek" (Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu) suçu kapsamında ise 10 farklı olayda 16 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Kepez, Muratpaşa, Konyaaltı, Alanya ve Manavgat ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonlarda, işyeri, depo ve ikametlerde yapılan aramalarda 414 bin 400 adet kaçak dolu/boş makaron, 1.240 adet kaçak elektronik sigara, 1.053 adet kaçak emtia, 824 kilogram kaçak tütün, 180 paket kaçak sigara, 46 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi.

Aranan Şahıslar Cezaevine Teslim Edildi

Son olarak, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 aranan şahıs yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Antalya Emniyet Müdürlüğü, suç ve suçlularla mücadelesini yasaların verdiği yetki ve sorumluluk bilinciyle, hız kesmeden ve aynı kararlılıkla sürdüreceğini vurguladı.