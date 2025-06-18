Alanya'nın hareketli noktalarından biri olan Barlar Sokağı, dün gece kanlı bir kavgaya sahne oldu. Henüz bilinmeyen bir nedenle M.M. ile M.A. arasında çıkan tartışma, kısa sürede şiddetlenerek kavgaya dönüştü.

Tartışmanın büyümesi üzerine M.M., eline geçirdiği cam şişeyi kırarak M.A.'nın boğazına sapladı. Ağır yaralanan M.A., olay yerine hızla ulaşan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Edinilen bilgilere göre, yaralının hayati tehlikesi devam ediyor.

Şüpheli Tutuklandı

Olayın hemen ardından çevredekilerin ihbarı üzerine polis ekipleri bölgeye sevk edildi. Kaçmaya çalışan M.M., polis tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen M.M., sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ederken, M.A.'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.