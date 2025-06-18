Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı'nın koordinasyonunda, Edirne İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından geniş çaplı bir operasyon başlatıldı. "Sevenler" adını kullanan organize suç örgütüne yönelik olarak dün, Edirne merkezli olmak üzere İstanbul, Batman, Mersin, Zonguldak ve İzmir'de toplam 16 adrese eş zamanlı baskınlar düzenlendi.

Suçlamalar ve Ele Geçirilen Malzemeler

Operasyonlar sonucunda ele geçirilen organize suç örgütü üyesi 9 şüphelinin, "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak ve Üye Olmak," "Suç Gelirlerini Aklama" ve "Göçmen Kaçakçılığı" suçlarından haklarında soruşturma başlatıldı.

Yapılan aramalarda 3 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 2 adet otomobil ve çok sayıda pasaport ele geçirildi.

İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan Tebrik

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonun başarıyla tamamlanmasının ardından Edirne Valisi'ni, operasyonları koordine eden Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı'nı ve operasyonu gerçekleştiren Edirne Emniyet Müdürlüğü ile kahraman polisleri tebrik etti. Bakan Yerlikaya, hiçbir suç ve suçlunun cezasız kalmaması için organize suç örgütlerine yönelik mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini vurguladı.