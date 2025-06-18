Alanya, bir kez daha motosiklet kazası haberiyle sarsıldı. İlçenin Türkler Mahallesi'nde dün (17 Haziran 2025) öğleden sonra yaşanan elim trafik kazası, genç bir canı daha hayattan kopardı. Edinilen ilk bilgilere göre, bir servis minibüsü ile bir motosikletin karıştığı kaza, 35 yaşındaki Recep H. Ş.'nin yaşamını yitirmesine neden oldu.

Kaza, O.Ö. (28) isimli sürücünün idaresindeki servis minibüsü ile Recep H. Ş. (35) yönetimindeki motosikletin çarpışması sonucu meydana geldi. Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü Recep Hacı Şirin ağır yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine kısa süre içerisinde çok sayıda 112 Acil Sağlık ekibi ve jandarma sevk edildi. Sağlık ekipleri, olay yerinde yaralı motosiklet sürücüsüne ilk müdahaleyi yaptıktan sonra, Recep H. Ş.'yi acilen Alanya'daki bir hastaneye kaldırdı. Ancak, hastanede doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen genç adam maalesef kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Minibüs Şoförü Gözaltında, Kazanın Nedeni Araştırılıyor

Meydana gelen feci kazanın ardından, servis minibüsünün şoförü O.Ö. (28) jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Kazanın kesin nedenini belirlemek amacıyla olay yerinde detaylı inceleme yapıldı ve görgü tanıklarının ifadelerine başvuruldu. Trafik kazasının sebebine yönelik jandarma tarafından geniş çaplı bir soruşturma başlatıldığı bildirildi. Kazanın oluş şekli, hız ihlali, geçiş üstünlüğü veya dikkatsizlik gibi faktörlerin inceleneceği öğrenildi.

Alanya'da Motosiklet Çilesi: Daha Kaç Can Kaybedeceğiz?

Alanya'da son aylarda art arda yaşanan ve çoğunlukla gençlerin hayatını kaybettiği motosiklet kazaları, ilçede büyük bir infial yaratmış durumda. Henüz birkaç gün önce 76 yaşındaki bir İngiliz turistin ağır yaralandığı, ondan önce ise kısa bir sürede 7 gencin yaşamını yitirdiği acı haberlerin ardından gelen bu son kaza, "Alanya'da motosiklet kullanmak neden bu kadar tehlikeli?" sorusunu bir kez daha gündeme getirdi. Sürücülerin eğitimsizliği mi, denetimlerin yetersizliği mi, yol kusurları mı, yoksa genel bir trafik kültürü sorunu mu bu facialara zemin hazırlıyor? Alanya'daki yetkililerin, sivil toplum kuruluşlarının ve en önemlisi sürücülerin kendilerinin bu konuda daha fazla sorumluluk alması, daha caydırıcı önlemlerin hayata geçirilmesi ve trafik bilincinin artırılması için somut adımlar atılması elzem görünüyor. Aksi takdirde, Alanya yollarında "bir can daha" kaybetmenin acısını yaşamaya devam edeceğiz gibi duruyor.