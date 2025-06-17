Alanya Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi'nin merkezi laboratuvarında bugün (17 Haziran 2025) sabah saatlerinde çıkan yangın, iddialara göre bir gaz borusu sızıntısından kaynaklandı. Olayda şans eseri can kaybı yaşanmazken, yangına ilk müdahaleyi yapan personellerden biri yanıklar nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

Yangın, hastane personelini ve bölgedekileri kısa süreli endişeye sevk etti. Edinilen bilgilere göre, yangının laboratuvarın gaz borusundaki bir sızıntı nedeniyle başladığı tahmin ediliyor.

İhbar üzerine hızla olay yerine gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangına anında müdahale etti. Ekiplerin başarılı çalışmaları sonucunda alevler kısa sürede kontrol altına alındı ve yangının hastanenin diğer bölümlerine sıçraması engellendi.

Yangında laboratuvar bölümünde maddi hasar meydana geldiği belirtildi. Yangının kesin çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı. Hastane yönetimi, olayın ardından gerekli güvenlik önlemlerinin artırıldığını bildirdi.