Operasyonlar kapsamında toplam 1 ton 24 kilogram uyuşturucu madde ve 5 milyon 375 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Zehir tacirlerine yönelik bu başarılı baskınlarda, 2 bin 311 şüpheli yakalanarak adalete teslim edildi.

Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinasyonunda, İl Emniyet Müdürlükleri bünyesinde gerçekleştirilen operasyonlara büyük bir güçle katılım sağlandı. Operasyonlarda 3 bin 335 ekip, 8 bin 340 personel, 37 hava aracı ve uyuşturucu tespitinde büyük rol oynayan 53 narkotik dedektör köpeği görev aldı.

Türkiye'nin dört bir yanına yayılan operasyonlar; Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bartın, Batman, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Hakkari, Hatay, Iğdır, Isparta, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Karabük, Karaman, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kilis, Kırıkkale, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Muş, Nevşehir, Niğde, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Siirt, Sinop, Sivas, Şanlıurfa, Şırnak, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Uşak, Van, Yalova, Yozgat ve Zonguldak'ta eş zamanlı olarak düzenlendi.

İçişleri Bakanı, bu başarılı operasyonlarda emeği geçen başta Valiler olmak üzere, operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarını, operasyonları sahada gerçekleştiren İl Emniyet Müdürlerini ve tüm kahraman polisleri tebrik etti. Bakan, açıklamasında uyuşturucu ile mücadeledeki kararlılığı bir kez daha vurgulayarak, "Uyuşturucu, insanlığın en büyük düşmanıdır! Buna cüret eden zehir tacirleriyle ülkemiz ve insanlık adına mücadele etmeye devam edeceğiz" mesajını verdi. Bu büyük operasyon, uyuşturucuya karşı verilen mücadelenin aralıksız devam edeceğinin önemli bir göstergesi oldu.