Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı, dün (15 Haziran 2025) motosiklet sürücülerine yönelik kapsamlı bir trafik uygulaması gerçekleştirdi. İlçenin çeşitli noktalarında yapılan denetimler, trafik güvenliğini artırma ve olası kazaları önleme hedefiyle yapıldı.

Yüksek Miktarda Ceza ve Trafikten Men

Uygulama kapsamında toplam 584 motosiklet sürücüsü kontrol edildi. Denetimler sonucunda trafik kurallarına uymadığı tespit edilen 103 sürücüye toplam 443.304 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca, eksiklikleri veya uygunsuzlukları nedeniyle 19 motosiklet trafikten men edilerek otoparka çekildi.

Jandarma ekipleri, denetimlerin kararlılıkla devam edeceğini belirterek, tüm sürücüleri trafik kurallarına uymaya ve güvenli sürüş yapmaya davet etti. Bu tür uygulamaların, ilçedeki trafik akışının düzenlenmesi ve can ile mal güvenliğinin sağlanması açısından büyük önem taşıdığı vurgulandı.