Alanya, bir kez daha trafik kazasıyla sarsıldı. İlçenin Konaklı Mahallesi Mustafa Kemal Bulvarı üzerinde dün gece saatlerinde meydana gelen feci olayda, iki motosiklet kafa kafaya çarpıştı. Kaza, iki genç fidanın hayattan kopmasına neden oldu.

Edinilen bilgilere göre, Alanya istikametinden Antalya yönüne seyreden motosiklet ile karşı yönden gelen diğer motosiklet henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle her iki motosiklet de tanınmaz hale gelirken, genç sürücüler yola savruldu.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi ve jandarma sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinde, sürücülerden 21 yaşındaki H. Y.'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralanan 24 yaşındaki diğer sürücü Ö. F. K. ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ancak doktorların tüm çabalarına rağmen Ö.F.K de kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Hastanede hayatını kaybeden sürücünün kanında yüksek miktarda alkol tespit edildiği öğrenildi.

Bu elim kaza, Alanya Konaklı'da derin üzüntüye yol açarken, hayatını kaybeden gençlerin aileleri yasa boğuldu. Kazayla ilgili detaylı soruşturma başlatıldı.