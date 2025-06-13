Geçtiğimiz gün eş zamanlı olarak Antalya, Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Ankara, Aydın, Balıkesir, Bingöl, Bolu, Bursa, Çanakkale, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Elazığ, Eskişehir, Gaziantep, Hakkâri, Hatay, Isparta, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Samsun, Siirt, Şanlıurfa, Tekirdağ, Van, Yalova ve Zonguldak'ta gerçekleştirilen operasyonlar, Cumhuriyet Başsavcılıkları ve İl Emniyet Müdürlükleri Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlükleri tarafından büyük bir titizlikle yürütüldü.

Operasyon kapsamında, sosyal medya platformlarında yasa dışı bahis ve sanal kumar sitelerinin reklamını yapan, bu tür oyunlara teşvik eden ve aralarında 1 milyondan fazla takipçili anonim ve fenomen hesapların kullanıcılarının da bulunduğu şüpheliler hedef alındı. Yapılan baskınlarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Yasa Dışı Bahisle Mücadelede Kararlılık Vurgusu

Operasyon sonrası yapılan açıklamada, Valiler, operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıkları ve operasyonları gerçekleştiren İl Emniyet Müdürleri ile kahraman polisler tebrik edildi. Açıklamada, "Yasa dışı bahis, sadece bireylerin değil, toplumun geleceğini de tehdit eden bir suçtur. Vatandaşlarımızın güvenliği için yasa dışı bahis ve siber dolandırıcılıkla mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz" ifadeleri kullanıldı. Bu büyük çaplı operasyon, siber suçlarla mücadeledeki kararlılığın bir göstergesi olarak kayıtlara geçti.