İstanbul ve Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılıkları'nın koordinesinde ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin titiz çalışmasıyla gerçekleştirilen operasyonda, ele geçirilen maddelerin miktarı dikkat çekti. Zehir tacirlerinin üretim üssü olarak kullandığı adreslerde yapılan aramalarda; 2 milyon 535 bin 680 adet uyuşturucu hap, 266 kg uyuşturucu madde üretiminde kullanılan kimyasal katkı maddesi, 810 bin adet boş kapsül ve 7 adet uyuşturucu hap üretiminde kullanılan elektronik cihaz ve makine ele geçirildi.

Operasyonun ardından İstanbul Valisi, operasyonu koordine eden İstanbul ve Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılıklarını, operasyonu gerçekleştiren İstanbul İl Emniyet Müdürü, İlçe Müdürleri ve kahraman polisleri tebrik etti.

Yapılan açıklamada, küresel bir felaket olan uyuşturucu ile mücadelenin sadece bir güvenlik meselesi değil, aynı zamanda yarınların da meselesi olduğu vurgulandı. "Her sokakta, her caddede, her köşe başında biz varız! Zehir tacirlerine göz açtırmıyoruz. Evlatlarımızın geleceğini karartmalarına müsaade etmiyoruz, etmeyeceğiz" mesajıyla uyuşturucuyla mücadeledeki kararlılık bir kez daha ifade edildi. Bu başarılı operasyon, uyuşturucuyla mücadeledeki çabalara önemli bir katkı sağladı.