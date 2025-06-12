Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde son bir haftada düzenlediği operasyonlarla kaçakçılığa göz açtırmadı. Gerçekleştirilen 5 ayrı olayda, 8 şüpheli şahsa adli işlem yapıldı.

Operasyonlar, Kepez, Muratpaşa, Konyaaltı, Alanya ve Manavgat ilçelerini kapsadı. İşyeri, depo ve ikametlerde yapılan aramalarda dikkat çekici miktarda kaçak ürün ele geçirildi:

  • 48.060 adet kaçak içi doldurulmuş makaron
  • 456 adet kaçak elektronik sigara
  • 89 adet kaçak cep telefonu
  • 49 adet kaçak emtia (ticari mal)

Ayrıca, aranan şahıslara yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 şahıs yakalanarak cezaevine teslim edildi.

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Antalya Emniyet Müdürlüğü, suç ve suçlularla mücadelesini yasaların verdiği yetki ve sorumluluk bilinciyle, aynı kararlılıkla ve hız kesmeden sürdüreceğini bir kez daha vurguladı.

Kaynak: Antalya İl Emniyet Müdürlüğü/BÜLTEN