Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde son bir haftada düzenlediği operasyonlarla kaçakçılığa göz açtırmadı. Gerçekleştirilen 5 ayrı olayda, 8 şüpheli şahsa adli işlem yapıldı.
Operasyonlar, Kepez, Muratpaşa, Konyaaltı, Alanya ve Manavgat ilçelerini kapsadı. İşyeri, depo ve ikametlerde yapılan aramalarda dikkat çekici miktarda kaçak ürün ele geçirildi:
- 48.060 adet kaçak içi doldurulmuş makaron
- 456 adet kaçak elektronik sigara
- 89 adet kaçak cep telefonu
- 49 adet kaçak emtia (ticari mal)
Ayrıca, aranan şahıslara yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 şahıs yakalanarak cezaevine teslim edildi.
Antalya Emniyet Müdürlüğü, suç ve suçlularla mücadelesini yasaların verdiği yetki ve sorumluluk bilinciyle, aynı kararlılıkla ve hız kesmeden sürdüreceğini bir kez daha vurguladı.