Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde son bir haftada düzenlediği operasyonlarla kaçakçılığa göz açtırmadı. Gerçekleştirilen 5 ayrı olayda, 8 şüpheli şahsa adli işlem yapıldı.

Operasyonlar, Kepez, Muratpaşa, Konyaaltı, Alanya ve Manavgat ilçelerini kapsadı. İşyeri, depo ve ikametlerde yapılan aramalarda dikkat çekici miktarda kaçak ürün ele geçirildi:

48.060 adet kaçak içi doldurulmuş makaron

456 adet kaçak elektronik sigara

89 adet kaçak cep telefonu

49 adet kaçak emtia (ticari mal)

Ayrıca, aranan şahıslara yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 şahıs yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Antalya Emniyet Müdürlüğü, suç ve suçlularla mücadelesini yasaların verdiği yetki ve sorumluluk bilinciyle, aynı kararlılıkla ve hız kesmeden sürdüreceğini bir kez daha vurguladı.