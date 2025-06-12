Antalya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde son bir haftada gerçekleştirdiği başarılı operasyonlarla uyuşturucu madde ticareti ve kullanımıyla etkin mücadelesini sürdürdü. Yürütülen çalışmalarda çok sayıda zehir taciri yakalanırken, uyuşturucu ve suçtan elde edilen gelirlere de el konuldu.

Son bir haftalık operasyonların detayları şu şekilde açıklandı:

"Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak ve Sağlamak" suçundan yürütülen 17 olayda toplam 18 şüpheli şahıs yakalandı ve bunlardan 11'i çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek ve Bulundurmak" suçundan ise 95 olayda 95 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatılarak yakalandı.

Aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda, uyuşturucu suçlarından aranması bulunan 15 şahıs yakalanırken, bu şahıslardan 10'u cezaevİne teslim edildi.

Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucuyla mücadelede eğitim ve bilgilendirme faaliyetlerine de büyük önem veriyor. Bu kapsamda, 20 oturumda toplam 555 katılımcıya, özellikle de 168 anne ve anne adayına uyuşturucunun zararları ve korunma yolları hakkında eğitim verildi.

Yapılan çalışmalarda ele geçirilen maddeler ve malzemeler ise operasyonların büyüklüğünü gözler önüne serdi:

2 kilo 814 gram esrar

2 kilo 266 gram skunk

251 gram metamfetamin

220 adet, yaklaşık 91.539 kullanımlık sentetik kannabinoid (A4)

101 gram sentetik kannabinoid hammaddesi fubinica

127 adet sentetik ecza

32 kök kenevir bitkisi

4 gram kokain

3,5 gram eroin

4 adet hassas terazi

2 adet ateşli silah ve 79 adet fişek

Suçtan elde edildiği değerlendirilen bir miktar döviz ve Türk Lirası



Antalya Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucu madde ticareti yapan şahıs ve organizasyonlara yönelik yürütülen çalışmaların aynı kararlılıkla ve hız kesmeden devam edeceğini, zehir tacirlerine kesinlikle nefes aldırmayacaklarını vurguladı.