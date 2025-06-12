Adalet Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nün koordineli çalışmalarıyla, Interpol Kırmızı Bülten ile uluslararası düzeyde aranan 3, ulusal düzeyde aranan 2 olmak üzere toplam 5 suçlu Gürcistan'da yakalanarak Türkiye'ye iade edildi. Bu operasyonla birlikte, mevcut kabine döneminde Türkiye'ye iade edilen suçlu sayısı 369'a ulaştı. Yetkililer, terör örgütü üyeleri ve organize suçluların peşinin bırakılmayacağını net bir dille ifade etti.

Gürcistan'dan iade edilen şahıslardan A.A.Y., "Çocuğun Nitelikli Cinsel İstismarı" ve "Cebir Tehdit veya Hile Kullanarak Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma" gibi ağır suçlardan Kırmızı Bültenle aranıyordu. Bir diğer Kırmızı Bültenli suçlu A.D. ise, "Adam Öldürme", "Tasarlayarak Öldürmeye Teşebbüs" ve çeşitli ruhsatsız silah suçlarından aranmaktaydı. O.Ç. isimli şahıs ise "Görevi Yaptırmamak İçin Direnme" suçundan Kırmızı Bültenle aranıyordu.

Ulusal düzeyde aranan şahıslardan İ.K.'nın "Yangın, Su Baskını, Tahrip, Batırma, Bombalama ya da Nükleer, Biyolojik, Kimyasal Silah Kullanarak Öldürme" gibi ürkütücü bir suçtan arandığı, G.Y.'nin ise "FETÖ Terör Örgütüne Üye Olma" suçlamasıyla karşı karşıya olduğu öğrenildi.

Operasyonun başarıyla tamamlanmasının ardından yapılan açıklamada, hangi bültenle aranırsa aransın, hangi ülkeye kaçmış olursa olsun terör örgütü üyelerinin, organize suç örgütü mensuplarının ve zehir tacirlerinin tek tek yakalanıp Türkiye'ye geri getirileceği vurgulandı. Türk polisinin kararlılığı, "Türk Polisinden kaçamayacaklar" sözleriyle bir kez daha dile getirildi.

Adalet Bakanlığı ile operasyonda görev alan tüm bakanlık çalışanlarına, Interpol-Europol Daire Başkanlığı'na, Artvin ve Ardahan İl Emniyet Müdürlükleri'ne teşekkür ve tebrik edildi. Bu başarılı operasyon, Türkiye'nin uluslararası suçla mücadeledeki etkinliğini ve kararlılığını bir kez daha gözler önüne serdi.