Türkiye genelinde son iki haftadır yürütülen dev operasyonlar, göçmen kaçakçılığı organizatörleri ve düzensiz göçle mücadelede önemli başarılara imza attı. Tam 51 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonlarda, toplam 273 göçmen kaçakçılığı olayı deşifre edildi ve 1.022 düzensiz göçmen yakalandı.

Bu büyük çaplı operasyonlar sonucunda, göçmen kaçakçılığı organizatörlerinden 98'i tutuklanarak adalete teslim edildi. Diğer şüphelilerin işlemleri ise devam ediyor. Operasyonların düzenlendiği iller arasında İstanbul, Adana, İzmir, Erzurum, Kocaeli, Van, Hatay, Mersin, Muğla, Nevşehir, Sivas, Edirne, Tokat, Trabzon, Iğdır, Afyonkarahisar, Ağrı, Balıkesir, Gaziantep, Isparta, Aydın, Bursa, Çanakkale, Erzincan, Hakkari, Kırklareli, Rize, Sakarya, Tekirdağ, Şanlıurfa, Yozgat, Ardahan, Kilis, Adıyaman, Amasya, Antalya, Burdur, Elazığ, Giresun, Kars, Kastamonu, Konya, Malatya, Manisa, Kahramanmaraş, Niğde, Ordu, Uşak, Bayburt, Yalova ve Osmaniye bulunuyor.

Yakalanan düzensiz göçmenlerin ülkelerine geri gönderilme işlemleri vakit kaybetmeden başlatıldı.

Yetkililer, bu başarılı operasyonlarda emeği geçen başta valiler, kaymakamlar olmak üzere, "Kahraman Polislerimizi" ve Göç İdaresi Başkanlığı personelini tebrik etti.

Yapılan açıklamada, Türkiye'nin göç yönetiminde izlediği politikanın altı çizildi: "Türkiye; göç yönetiminde, insan hak ve hürriyetlerine saygılı, hukuk ve medeniyet değerlerine bağlı, kamu düzeni ve güvenliğinden asla taviz vermeden tüm dünyaya örnek bir model sunmaktadır."

Ülkenin göç konusunu; düzenli-düzensiz göç, uluslararası koruma, gönüllü, güvenli ve onurlu geri dönüş, göçmen kaçakçılığıyla mücadele ve sınır yönetimi gibi tüm boyutlarıyla ele aldığı belirtildi. Bu operasyonlar, Türkiye'nin düzensiz göçle kararlı mücadelesinin devam edeceğinin de bir göstergesi oldu.