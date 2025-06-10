Alanya, bugün sabah saatlerinde gelen sarsıcı bir haberle güne başladı. Şehrin önde gelen iş insanlarından, Akar Spor ve Kompedan İç Giyim firmalarının sahibi Abdullah Akar, Tosmur Mahallesi'ndeki evinde ölü bulundu. Olayın intihar olduğu yönündeki ilk iddialar, Alanya iş dünyasını ve Akar ailesini derinden sarstı.

Sabah Saatlerinde Acı Haber

Edinilen bilgiye göre, olay sabah 07.00 sıralarında meydana geldi. Abdullah Akar'ın evinde cansız bedenini bulan yakınları, durumu hemen yetkililere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine hızla polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İntihar Şüphesi Üzerinde Duruluyor

Olay yerinde yapılan ilk incelemelerde, Abdullah Akar'ın kafasına dayadığı tabanca ile yaşamına son verdiği öne sürülüyor. Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından intihar şüphesiyle geniş çaplı bir soruşturma başlatılırken, olay yerinde delil toplama ve detaylı inceleme çalışmaları titizlikle yürütüldü. Savcılık da olayla ilgili soruşturmayı yakından takip ediyor.

Ailesi ve İş Çevresi Yasta

Evli ve iki çocuk babası olan Abdullah Akar’ın ani vefatı, başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerini ve Alanya iş dünyasını büyük bir üzüntüye boğdu. Abdullah Akar'ın, aynı zamanda Tosmur Mahallesi eski muhtarı Feyzullah Akar ile Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Alanya İlçe Teşkilatı eski yöneticilerinden İsa Akar’ın kardeşi olması, acının büyüklüğünü daha da artırdı.

Soruşturma Çok Yönlü Devam Ediyor

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen soruşturmada, olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için çalışmalar aralıksız devam ediyor. Yetkililer, intihar ihtimali üzerinde yoğunlaşırken, Abdullah Akar'ın ölümüne ilişkin kesin nedenin detaylı incelemeler ve otopsi sonucunda ortaya çıkacağı belirtildi.