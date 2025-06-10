Kurban Bayramı'nın üçüncü günü, Antalya-Kemer yolu üzerinde üzücü bir trafik kazası yaşandı. İddiaya göre, Antalya istikametinden Kemer'e giden bir otomobil, "girilmez" levhası olmasına rağmen sağ şeritten sol şeride hatalı bir dönüş yapmak istedi. Bu kural ihlaline bir de aşırı hız eklenince, karşı yönden gelen motosikletle çarpışma kaçınılmaz oldu.

İki Genç Hayatını Kaybetti

Kazada, motosiklet sürücüsü M.K. (20) ve yolcu konumundaki A.N.B. (21) olay yerinde yaşamını yitirdi. Bu elim olayla birlikte iki ailenin ocağına ateş düştü.

Kazada otomobil ve diğer motosiklette bulunan dört kişi de yaralandı. Yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı.

Trafik Kurallarına Uymaya Çağrı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı çağrıda şu ifadelere yer verdi:



’’ Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz.

Unutmayalım ki, yollar bizleri sevdiklerimize kavuşturmak içindir, ayırmak için değil.

Lütfen trafik kurallarına uyalım. Özellikle hatalı şerit değiştirmekten ve aşırı hızdan kaçınalım.

Motosiklet sürücülerine karşı daha dikkatli olalım. Kavşak ve dönüşlerde karşıdan gelen motosikletler fark edilmeyebilir. Dönüş yapmadan önce motosikletlerin hızlarını ve mesafelerini dikkatle değerlendirelim. Ani manevralardan kaçınalım. ’’