Alanya'da güne korku ve dumanla uyanıldı. Sabah 08.00 sularında Alanya Limanı'nda demirli lüks bir yatta henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin fark ettiği dumanlar üzerine durum hemen yetkililere bildirildi.

Yangına ilk müdahale, çevredeki görevliler tarafından yapıldı. Kısa sürede olay yerine sevk edilen Alanya Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri ve deniz polisi, alevlere hem karadan hem de denizden yoğun bir şekilde müdahale etti. Ancak, yangının şiddeti ve yatın yapısı nedeniyle alevler uzun süre kontrol altına alınamadı. Saatler süren yoğun söndürme çalışmalarının ardından yangın kontrol altına alınabilse de, soğutma işlemleri devam ediyor.

Yatta Büyük Hasar, Sevindirici Haber: Can Kaybı Yok!

Yangın sonucunda lüks yatın büyük bölümü kullanılamaz hale geldi. Özellikle üst güvertelerde ciddi yapısal hasarlar oluştuğu bildirildi. Yangının tek sevindirici yanı ise, herhangi bir can kaybı ya da yaralanmanın yaşanmaması oldu.

Güvenlik Önlemleri Artırıldı, Soruşturma Başlatıldı

Yangının limandaki diğer teknelere sıçramasını önlemek amacıyla iskele çevresinde güvenlik önlemleri artırıldı. Bölgedeki diğer yatlar ve tekneler daha güvenli alanlara çekilerek olası bir felaketin önüne geçildi. Yangının çıkış nedenini belirlemek amacıyla olayla ilgili teknik inceleme ve kapsamlı bir soruşturma başlatıldı. Yetkililer, yangının kesin nedeninin yapılacak incelemeler sonucunda ortaya çıkacağını bildirdi.