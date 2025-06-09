Alanya’nın tanınmış iş insanlarından, Aykar Soğutma ve Barbecue Olive Garden sahibi İlyas Kıldırgıcı, Gedevet Yaylası dönüşü sırasında meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybetti. Gedevet Yaylası'ndan dönüş yolunda yaşanan kaza, tüm Alanya'yı derin bir üzüntüye boğdu.

Edinilen bilgilere göre, İlyas Kıldırgıcı’nın kullandığı araç, Oba Mahallesi Değirmendere mevkii Taşatan Sokak üzerinde kontrolden çıkarak virajda uçuruma yuvarlandı. Kazanın şiddetiyle araçtan fırlayan Kıldırgıcı, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Ekipler Olay Yerine Sevk Edildi

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Ekiplerin yaptığı ilk incelemede Kıldırgıcı’nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Kıldırgıcı’nın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Alanya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Alanya’nın Acı Günü

Alanya’da büyük üzüntü yaşanırken, Aykar Soğutma ve Barbecue Olive Garden sahibi İlyas Kıldırgıcı’nın ani ölümü sevenlerini ve tüm Alanya halkını yasa boğdu. Yıllardır Alanya ekonomisine ve sosyal yaşamına katkılarıyla tanınan Kıldırgıcı’nın vefat haberi, ilçede şok etkisi yarattı.

Kıldırgıcı için sevenleri ve iş arkadaşları "Alanya’nın değerli isimlerinden birini kaybettik. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyoruz" ifadelerini kullandı. İlyas Kıldırgıcı'nın cenaze töreninin detayları, ailesi tarafından ilerleyen saatlerde duyurulacak.