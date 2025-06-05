Alanya'nın Payallar Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasında, kontrolünü kaybeden bir motosiklet devrildi. Kazada motosiklet sürücüsü B.M.D. ile arkasında yolcu olarak bulunan H.İ. asfalt zemine savrularak yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine hızla sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapıldıktan sonra ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre, motosiklet sürücüsü B.M.D.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, yolcu H.İ.'nin durumu ciddiyetini koruyor. H.İ.'nin Alanya'da hastanede yoğun bakımda tedavisi devam ediyor.

Alanya'da Artan Motosiklet Kazaları Endişe Yaratıyor

Son dönemde Alanya'da, özellikle Payallar ve çevresinde motosiklet kazalarındaki artış, trafik güvenliğine dair ciddi endişeleri yeniden gündeme taşıdı. Yetkililer, sürücüleri hız ve dikkat konusunda bir kez daha uyarıyor. Bu tür üzücü olayların önüne geçmek için tüm sürücülerin daha dikkatli olması ve trafik kurallarına uyması büyük önem taşıyor.