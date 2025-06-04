Muğla'da dört gün süren ve 4 ay süren detaylı bir hazırlık sürecinin ardından Jandarma tarafından gerçekleştirilen "NARKOKAPAN-MUĞLA" operasyonuyla, uyuşturucu madde satıcılarına ağır bir darbe vuruldu. Operasyon kapsamında 73 "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcısı gözaltına alınırken, bu şüphelilerden 43'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi, 30'u hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

Gençlerin Kabusu "Torbacılar" Mercek Altına Alındı

Uyuşturucu madde satıcılarına yönelik eş zamanlı olarak Muğla genelinde gerçekleştirilen operasyonların ana hedefi, özellikle gençlerimizi hedef alan ve mahalle, sokak aralarında uyuşturucu madde satışı yapan "Torbacı" olarak bilinen sokak satıcılarıydı. Yapılan tespitlerde, bu zehir tacirlerinin uyuşturucu satışlarını sosyal medya ve mesajlaşma programları üzerinden organize bir şekilde yürüttükleri belirlendi.

4 Aylık Titiz Takip ve Delillendirme Süreci

Operasyonun hazırlık süreci tam 4 ay sürdü. Bu uzun soluklu süreçte, Muğla'nın tüm ilçeleri tekrar mercek altına alındı. Elde edilen bilgiler büyük bir titizlikle analiz edildi. Şüpheliler, hem teknik hem de fiziki takiple adım adım izlendi ve işledikleri suçlara dair tüm faaliyetler tek tek delillendirildi. Elde edilen bu kapsamlı delillerle operasyon için düğmeye basıldı.

Dev Kadro ve Güçlü Ekipmanlarla Saha Temizliği

Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda, Muğla İl Jandarma Komutanlığı tarafından Bodrum, Dalaman, Datça, Fethiye, Kavaklıdere, Köyceğiz, Marmaris, Menteşe, Milas, Ortaca, Seydikemer, Ula ve Yatağan ilçelerinde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Bu dev operasyona; 512 Jandarma Timi, 2 Komando Timi, 5 Motorlu Asayiş Timi ve uyuşturucu tespitinde uzmanlaşmış 6 özel eğitimli Narkotik Köpeği aktif olarak katıldı.

"Uyuşturucu, İnsanlığın En Büyük Düşmanıdır!"

Muğla Valisi, Kaymakamlar, operasyonları koordine eden Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı ve operasyonları başarıyla gerçekleştiren Muğla İl Jandarma Komutanı ile kahraman jandarma ekipleri tebrik edildi. Açıklamada, "Uyuşturucu, insanlığın en büyük düşmanıdır! Buna cüret eden zehir tacirleriyle; ülkemiz ve insanlık adına mücadele etmeye devam edeceğiz" mesajı verildi. Muğla'da uyuşturucuya karşı verilen bu kararlı mücadele, tüm Türkiye'ye örnek teşkil etti.