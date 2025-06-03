Alanya'nın Mahmutlar Mahallesi, 3 Haziran 2025 Salı'yı Çarşamba'ya bağlayan gece, saat 01.00 sularında yaşanan skandal bir olayla sarsıldı. Mahmutlar Sanayi bölgesinde bulunan bir caminin önünde, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce yüksek sesle drift yapılması, mahalle sakinlerinin uykusunu böldü ve büyük tepkiye yol açtı. Araçlardan çıkan gürültü, çevredeki evlerde oturan vatandaşları panikle uyandırdı.

Kutsal Mekân Önünde Skandal

Görgü tanıkları, olayın bir cami gibi kutsal bir mekânın önünde yaşanmasının tepkileri daha da artırdığını belirtti. Alanya Mahmutlar'da gece yarısı yapılan bu drift gösterisi, hem bölgenin huzurunu kaçırdı hem de mahallelinin trafik güvenliği konusundaki endişelerini körükledi. Vatandaşlar, bu tarz sorumsuz davranışların bölgeye ve özellikle turistik imajına zarar verdiğini ifade etti.

Mahalleli Yetkililere Seslendi: "Huzurumuz Garanti Altına Alınsın!"

Mahmutlar halkı, bölgede zaman zaman benzer gürültü kirliliği ve trafik güvenliği ihlalleriyle karşılaştıklarını vurguladı. Yaşanan son olayın ardından yetkililere acil çağrıda bulunan vatandaşlar, cami çevresi ve turistik bölgelerde gece huzurunu bozan bu tür davranışlara karşı caydırıcı önlemler alınmasını talep etti. Olayla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmazken, bölge halkı gece drift yapan sürücülerin bir an önce tespit edilerek gerekli yasal işlemlerin uygulanmasını bekliyor.